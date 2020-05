Bolsas europeias em alta à espera do Fundo de Recuperação. Juros de Portugal no maior ciclo de quedas em dez meses

07:30

Futuros da Europa e dos EUA sorridentes, após sessão mista na Ásia

Os futuros das ações dos EUA e da Europa seguem com ganhos ligeiros, antecipando uma nova sessão em alta, depois de os máximos atingidos ontem em ambas as regiões.



Assim, os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,6%, enquanto que os futuros do europeu Stoxx 50, que reúne as 50 maiores empresas da região, ganham 0,4%.



Apesar da boa prestação a ocidente, impulsionada pelas esperanças numa recuperação económica mais rápida, nas praças asiáticas o cenário registado foi ligeiramente diferente, com as tensões crescentes entre o Estados Unidos e a China a fazerem recuar alguns índices.



Na China e em Hong Kong, as praças nacionais registaram quedas e o renminbi offshore caiu para um mínimo em cerca de oito meses, com os protestos em Hong Kong e o agudizar de tensões sino-americanas a presisonar.



O Departamento do Tesouro norte-americano pode impor controlos às transações e congelar ativos de empresas chinesas, após a implementação de uma nova lei de segurança nacional que vai reduzir os direitos e liberdades dos cidadãos de Hong Kong, segundo a Bloomberg.



No Japão o sentimento foi mais otimista, com a praça de Tóquio animada com os novos planos para um segundo pacote de estímulos económicos que será lançado sobre o país.