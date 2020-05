Tensão EUA-China penaliza bolsas e petróleo e agrava juros

17:15

Bolsas europeias recuam pelo terceiro dia

As principais bolsas do velho continente terminaram o dia no vermelho, com o índice de referência europeu Stoxx600 a recuar pela terceira sessão consecutiva com uma descida de 2,65% para 328,44 pontos, tendo assim transacionado em mínimos de 22 de abril. Há praticamente três meses que o Stoxx600 não acumula três dias consecutivos no vermelho.



Com todos os setores em queda, as quebras observadas nos setores petrolífero, imobiliário, financeiro e automóvel foram as que mais penalizaram.



Ao desvalorizar 2,28% para 4.186,69 pontos, o lisboeta PS1-20 fechou no vermelho pela segunda sessão, em especial pressionado pelas perdas em torno de 4,5% registadas pela Galp Energia e pelo BCP.



A pesar no sentimento dos investidores está o recrudescimento da tensão entre os Estados Unidos e a China, em particular depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter voltado a colocar em causa o papel desempenhado pelas autoridades chinesas durante a pandemia, em especial na fase de eclosão do vírus.



Por outro lado, a Reuters escreve que o receio dos investidores quanto a uma potencial segunda vaga da pandemia também reforçou o pessimismo na primeira sessão bolsista desta semana.



O reporte de sucessivos indicadores e previsões económicas negativas também levou a uma fuga dos investidores relativamente ao mercado bolsista.