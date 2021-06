Europa com maior série de recordes desde 1999. Petróleo continua a subir

17h32

Europa com maior série de recordes desde 1999

As bolsas europeias encerraram quase generalizadamente em terreno positivo, com o índice que agrega as 600 maiores cotadas da região a estabelecer um novo máximo histórico, numa altura em que os investidores aguardam por sinais da Fed, que amanhã termina a sua reunião de dois dias e poderá dar indicações sobre a retirada de estímulos do mercado.

O Stoxx 600 encerrou a somar 0,15%, para 459 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão chegou a negociar nos 460,31 pontos, um máximo de sempre pela oitava sessão consecutiva, naquela que é a mais longa série de recordes desde 1999.

A Nestlé atingiu também um valor nunca antes visto, nos 115,30 euros, depois de um "upgrade" da recomendação para as ações da empresa, por parte do Exane BNP Paribas, de "underperform" para "neutral" – o que impulsionou os ganhos do segumento dos alimentos, bebidas e tabaco (+0,7%).

Também os setores segurador (+0,8%) e químico (+0,8%) contribuíram para o movimento altista no Velho Continente.

O setor mineiro, em contrapartida, cedeu 2,3%, a cair a par com os preços do cobre.

Ainda nas perdas, os títulos das empresas ligadas ao jogo e às apostas recuaram de forma generalizada, pesando no setor do lazer e viagens (-2,3%).

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax subiu 0,4%, o francês CAC-40 valorizou também 0,4% e o britânico FTSE 100 pulou 0,36%. Em Amesterdão, o AEX registou um acréscimo de 0,1%. Já o italiano FTSEMIB deslizou 0,1% e o espanhol IBEX 35 recuou 0,5%.