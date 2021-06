Europa em alta com otimismo na recuperação a ofuscar variante Delta. S&P 500 em máximos históricos

há 54 min. 17h23

Europa sobe com otimismo na recuperação a ofuscar variante Delta

Os principais índices europeus terminaram o dia a valorizar, com os setores que mais beneficiam com a recuperação económica a brilharem, apesar da ameaça de forte contágio da variante Delta, da covid-19, em vários países da região.



O Stoxx 600, índice que agrupa as maiores empresas do "velho continente", subiu 0,5%, com os setores das fabricantes automóveis e farmacêuticas a obterem os melhores desempenhos, logo seguido do setor da banca.



Isto porque os maiores bancos norte-americanos vão ter novamente "via verde", a partir de 30 de Junho, para pagarem dividendos e recomprarem ações próprias, depois das restrições que estavam em vigor desde o ano passado devido à pandemia.

E muitos desses bancos estão a ser rápidos a fazerem os seus anúncios, todos eles a divulgarem aumentos no valor dos dividendos e uma maior recompra de ações.



O Morgan Stanley vai duplicar o seu dividendo trimestral para 70 cêntimos de dólar e recomprar ações próprias num montante até 12 mil milhões de dólares. O JPMorgan decidiu elevar o seu dividendo para 1 dólar por ação e anunciou que prosseguirá com a recompra de ações. O Bank of America, por seu lado, vai reforçar em 17% a sua remuneração acionista trimestral. O Goldman Sachs já se pronunciou dizendo que subirá o dividendo para de 1,25 para 2 dólares por ação.