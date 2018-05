Gabriela Figueiredo Dias reeleita para a administração da ESMA

O novo mandato com a duração de dois anos e meio terá início a 1 de Junho deste ano.

Gabriela Figueiredo Dias, presidente do conselho de administração da CMVM, foi reeleita para o Management Board da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).





Segundo um comunicado da CMVM, a eleição para o novo mandato, com a duração de dois anos e meio e que terá início a 1 de Junho de 2018, decorreu em Paris, esta quarta-feira, na reunião do Conselho de Supervisores (Board of Supervisors) da ESMA.