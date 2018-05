Galp atinge máximos de 2011 e reforça posição de cotada mais valiosa

A subida do petróleo está a levar as acções da Galp para o valor mais alto em quase sete anos. A petrolífera já vale mais 2,5 mil milhões do que a segunda empresa mais valiosa do PSI-20.

As acções da Galp Energia atingiram esta quinta-feira, 10 de Maio, o valor mais alto em quase sete anos, elevadas pela forte subida das cotações do petróleo nos mercados internacionais.





Na segunda sessão consecutiva de ganhos, os títulos da petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva estão a subir 1,46% para 16,68 euros, depois de já terem tocado nos 16,69 euros, a cotação mais alta desde 30 de Junho de 2011.



Esta evolução acontece um dia depois de o JPMorgan ter actualizado a sua avaliação da Galp, definindo uma recomendação de "overweight"[acumular] e um preço-alvo para as acções de 17,00 euros, o que traduz um potencial de valorização de 1,86% tendo em consideração a cotação actual.