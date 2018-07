Galp atinge máximos de mais de 10 anos. Fundo da Schroders aposta na petrolífera

As acções da petrolífera, que apresenta resultados na próxima segunda-feira, seguem no valor mais alto desde Maio de 2008.

A Galp Energia atingiu esta sexta-feira, 27 de Julho, o valor mais elevado em mais de dez anos, no mesmo dia em que foi noticiado que um fundo da Schroders entrou no capital da petrolífera.





As acções da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva estão a subir 0,37% para 17,495 euros, mas já chegaram a valorizar um máximo de 1,32% para 17,66 euros, a cotação mais elevada desde Maio de 2008.





De acordo com a Bloomberg, o Hartford Schroders International Multi-CapValue Fund comprou 622.181 acções da petrolífera no segundo trimestre deste ano, tendo investido um total de 11,8 milhões de dólares (cerca de 10,09 milhões de euros, à cotação actual).





A companhia portuguesa, que apresenta as suas contas do segundo trimestre na próxima segunda-feira, tem beneficiado da subida do petróleo nos mercados internacionais, e já acumula uma valorização de 14,49% desde o início do ano.





As estimativas dos analistas que acompanham a Galp Energia, de acordo com o "consensus" disponível no site da empresa, apontam para que a petrolífera tenha fechado o segundo trimestre com um resultado líquido de 212 milhões de euros. As previsões oscilam entre 171 e 248 milhões de euros e comparam com os lucros de 99 milhões de euros registados no mesmo período de 2017.