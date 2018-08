Do lado oposto está a Mota-Engil, ao apreciar 0,17% para 2,865 euros, no dia em que está agendada a apresentação dos resultados do primeiro semestre do ano. O s analistas do BPI antecipam que a empresa tenha fechado os primeiros seis meses do ano com lucros de 9 milhões de euros, o que compara com o resultado líquido de 4,6 milhões de euros obtido no mesmo período do ano passado.



A subir também também as acções da Jerónimo Martins, com um ganho de apenas 0,04% para 13,22 euros. Já a Sonae SGPS cai 0,27% para 0,9285 euros.



Fora do PSI-20, destaque ainda para as acções da SAD do Benfica, que sobem mais de 16%, depois de ontem a equipa de futebol ter conseguido apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o que lhe permite encaixar 43 milhões de euros.





O PSI-20 recua 0,18% para 5.485,82 pontos, com 10 coatads e queda, cinco em alta e três inalteradas. No resto da Europa a tendência também é de queda, numa altura em que os investidores estão focados nos desenvolvimentos das negociações entre EUA e Canadá, bem como do Brexit.Na bolsa nacional, a Galp Energia cede 0,22% para 17,78 euros, numa altura em que os preços do petróleo seguem com ganhos ligeiros. No resto do sector da energia, a EDP sobe 0,12% para 3,375 euros, enquanto a EDP Renováveis cai 1,10% para 8,52 euros.A pesar na negociação está também o BCP, ao recuar 0,51% para 0,254 euros,