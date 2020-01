Galp cai 1,5% e atira PSI-20 para o vermelho

A bolsa nacional negociou em terreno negativo pelo segundo dia seguido, recuando para o valor mais baixo da última semana. As quedas da Galp Energia e do setor do retalho penalizaram, enquanto a Ibersol avançou para máximos de um ano.

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 21 de janeiro, a perder 0,52% para 5.276,12 pontos, com 13 cotadas em queda, quatro em alta e uma inalterada, no segundo dia seguido de perdas para a praça lisboeta. O PSI-20 acabou por negociar na cotação mais reduzida desde 14 de janeiro.



A bolsa nacional acompanhou assim a tendência de perdas também registada pela generalidade das principais praças europeias, num dia em que o índice de referência Stoxx600 foi pressionado pelas perdas verificadas nos setores europeus do petróleo, matérias-primas, banca e automóvel.



A pintar as bolsas europeias, e mundiais, de vermelho esteve o vírus mortal SARS que foi detetado na China e que surge como ameaça ao comportamento da economia chinesa, agravando o risco de abrandamento da segunda maior economia mundial.



Em Lisboa, a Galp Energia foi o destaque pela negativa, com a petrolífera a perder 1,59% para 14,85 euros numa sessão em que recuou para mínimos de 2 de janeiro ao tocar nos 14,81 euros por ação. A cotada acompanhou a tendência de descida do preço do petróleo nos mercados internacionais, isto numa altura em que o Brent do Mar do Norte, transacionado em Londres e utilizado como valor de reverência para as importações nacionais, cai 0,81% para 64,67 dólares por barril.



Também a penalizar estiveram as retalhistas cotadas no principal índice nacional. A Jerónimo Martins caiu 0,80% para 15,405 euros e a Sonae recuou 1,25% para 0,869 euros.





O setor do papel acompanhou a tendência predominante com a Semapa a deslizar 0,90% para 13,20 euros, a Altri a ceder 0,24% para 6,245 euros e a Navigator a descer 0,65% para 3,364 euros.