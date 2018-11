Galp dá energia ao PSI-20 com subida de mais de 1,5%

A bolsa nacional segue a somar à semelhança das congéneres europeias, num dia em que o Velho Continente recupera do abalo com epicentro no Reino Unido, onde o acordo do Brexit assombra a política e a liderança de Theresa May.

A bolsa nacional abriu no verde, com uma subida de 0,67% para os 4.949,58 pontos. São 14 as cotadas a apreciar, três em queda e uma inalterada. Na Europa, a trajectória também é ascendente, com as principais praças a recuperarem após as quebras ditadas pela fraca aceitação da versão do acordo do Brexit apresentada pela primeira-ministra, Theresa May, aos pares da política no Reino Unido. May acolheu, inclusivamente, seis demissões dentro do Executivo e uma iniciativa do próprio partido para a destronar, mantendo-se ainda assim irredutível na crença de que continuaria a trabalhar naquele que considera "o melhor acordo possível".Em Lisboa, a Galp lidera os ganhos, ao valorizar 1,66% para os 14,97 euros. A petrolífera segue no verde pela terceira sessão consecutiva, em sintonia com a tendência positiva da matéria prima. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, soma 1,70% para os 67,75 euros.

Também os pesos pesados Jerónimo Martins, EDP e BCP contribuem com ganhos substanciais para a subida do índice nacional. A retalhista aprecia 0,90% para os 10,62 euros, a eléctrica liderada por António Mexia soma 0,55% para os 3,09 euros e o banco BCP valoriza 0,52% para os 25 cêntimos.