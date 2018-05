Galp e BCP evitam queda da bolsa

Criador de Touros

Porque é que o Criador de Touros não gosta da esquerda ? Porque é que os esquerdistas não são bons políticos ?...E porque é que não são os esquerdistas bons políticos ? Porque não percebem nada de economia !...E porque é que não percebem nada de economia ?... Porque permitem que o Estado Socialista/Comunista/Comunista do Bloco asfixie os cidadãos com impostos, cativando capital que deveria ser usado para investimento e para consumo !...Ainda assim, o Criador de Touros não é contra o conceito de imposto: acho que a taxa do imposto deveria ser marginal em relação ao que é hoje, 10% de imposto é razoável e bastante para que o Estado assegure o exercício da Justiça de forma exemplar, combatendo a corrupção no Estado e no resto da sociedade. Desta forma, sem corrupção, os dinheiros públicos seriam administrados da melhor forma e a máquina do Estado estaria ao serviço de todos os cidadãos e não só de alguns. Com essa taxa de imposto baixa, um Estado sem corrupção deveria poder providenciar os serviços básicos essenciais: a Justiça a funcionar e pagar a saúde a eventuais indigentes ou em casos excepcionais, pagar a saúde aos poucos que não pudessem pagar, que numa sociedade bem organizada como esta que descrevo, estamos perto do pleno emprego e com bons salários, isto é, muito mais altos do que o que temos neste momento nas camadas mais infelizes da nossa sociedade. Todas as pessoas teriam dinheiro. O capital criaria capital. Por isso o Criador de Touros acha que em Portugal não há políticos, não há economistas, nem há universidades que formem na difícil e importante área das Humanidades. O que há é a cultura da indigência, que é o mesmo dizer que o que temos é a cultura da corrupção, da preguiça, do facilitismo e da permissividade. O Estado que temos é sanguessuga, é o Estado Socialista/Comunista/Comunista do Bloco, é o Estado que produz parasitas e corruptos. Por isso o Criador de Touros acha que Portugal está virado de pernas para o ar. Portugal está na cauda da Europa. Mesmo os políticos de direita em Portugal foram formados em ideologias de esquerda e são cúmplices de esquerdistas: veja-se o caso de Rui Rio e de Marcelo Rebelo de Sousa, políticos ditos de direita que dão a mão a políticos esquerdistas que asfixiam a nossa sociedade. Deveríamos ter em Portugal a cultura da exigência, mas a verdade é que temos em Portugal a cultura da indigência. Temos um país pequeno que é a Califórnia da Europa !! O que eu digo é perfeitamente realizável, mas Portugal terá de mudar de constituição, que a que temos não presta, pois os valores políticos nela plasmados estão invertidos, ou distorcidos, ou corrompidos. Os portugueses precisam de comprar óculos novos. Precisam de estudar e evitar ler essas sebentas esquerdistas universitárias tão sebentas que lhes têm atrofiado a inteligência. Há 600 anos os portugueses eram espertos, porque é que hoje são tão retardados a perceber a realidade que os rodeia ? A resposta está nos últimos 250 anos de cultura maçónica em Portugal, cultura jacobina de esquerda que destruiu os valores da cultura antiga portuguesa. 250 anos de bancarrotas e revoluções. Comprem óculos e aprendam a ler a realidade, libertem Portugal destas seitas esquerdistas parasitas que atrofiam !!