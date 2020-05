A bolsa lisboeta recuperou na última sessão da semana das perdas acumulas nos quatro dias anteriores. Galp e BCP foram as cotadas que mais impulsionaram, porém foram as subidas expressivas da Corticeira Amorim e da Novabase que estiveram em destaque.





(Notícia atualizada) Em Lisboa, a Galp Energia e o BCP foram as cotadas que mais impulsionaram. A petrolífera somou 3,74% para 9,936 euros e o banco ganhou 1,99% para 8,71 cêntimos. Ainda a impulsionar esteve a Nos (+1,21% para 3,17 euros) e a Altri (+1,74% para 4,10 euros).No entanto, a Corticeira Amorim, que disparou 8,48% para 8,95 euros, e a Novabase, que avançou 5,64% para 2,81 euros, estiveram em destaque. A Corticeira chegou mesmo a apreciar acima de 10% depois de ter reportadoNota positiva ainda para a Sonae, que cresceu 0,16% para 61,7 cêntimos depois de o CaixaBank BPI ter estimado que a retalhista tenha registado um prejuízo de 7 milhões de euros no primeiro trimestre mas, mesmo assim, ter atribuído um potencial de valorização superior a 100% às ações da cotada.Já a impedir uma maior subida da bolsa nacional esteve a Jerónimo Martins, que recuou 2% para 13,71 euros já depois de também o CaixaBank BPI ter cortado a avaliação às ações da retalhista , considerando que a pandemia vai penalizar as margens da dona dos supermercados Pingo Doce.Também a penalizar esteve a queda de 1,34% para 1,912 euros dos CTT.(Notícia atualizada)

O índice PSI-20 fechou a sessão desta sexta-feira, 15 de maio, a ganhar 0,94% para 3.995,72 pontos, recuperando assim parte das perdas acumuladas nos quatro dias anteriores em que encerrou no vermelho. Na semana, a praça lisboeta acumulou perdas superiores a 5,5% na segunda semana seguida a perder valor.Também as principais praças europeias transacionaram em alta, com o índice de referência europeu a interromper um ciclo de duas quedas apoiado nos ganhos dos setores das matérias-primas, automóvel e turismo. Contudo, o Stoxx600 perdeu em torno de 4% na semana após duas semanas consecutivas a ganhar valor.