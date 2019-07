A bolsa nacional contraria o pessimismo da Europa e inverte as pesadas quebras da sessão anterior, com o PSI-20 a valorizar impulsionado sobretudo pela Galp e BCP.

descida de 2,05% para 5.029,67 pontos na última sessão, a maior queda desde dezembro de 2018 e um mínimo de 4 de junho.

O dia será também marcado pelo discurso da Fed, outro dos alvos das críticas do presidente dos Estados Unidos no dia de ontem. Os analistas esperam que seja anunciada pelo presidente da instituição a primeira descida nos juros em dez anos, que será de pelo menos 25 pontos base, podendo o banco central decidir-se mesmo por uma redução de 50 pontos base.



Por cá, o PSI-20 beneficia da evolução dos "pesos pesados" Galp e BCP. A petrolífera lidera os ganhos, com uma valorização de 1% para os 14,15 euros, num dia de subidas nos mercados de petróleo. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa está a somar 0,62% para 65,12 dólares.



O banco liderado por Miguel Maya sobe 0,98% para os 24 cêntimos, iniciando um movimento de recuperação depois de ter fechado a última sessão a perder 5,99% para um mínimo de abril. Os analistas olharam com preocupação para a descida das margens, apesar do aumento dos lucros da instituição no primeiro semestre, para 169,8 milhões de euros.



As cotadas do PSI-20 cujos resultados serão apresentados esta quarta-feira, 31 de julho, aos investidores, seguem inalteradas. São elas a Altri e a Ramada.

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice a subir 0,28% para os 5.043,72 pontos, depois de ter somado cinco sessões consecutivas no vermelho e ter visto umaA impulsionar estão dez cotadas, contra openas quatro em queda. Quatro seguem inalteradas.Na Europa o sentimento é o oposto, com o pessimismo acerca da guerra comercial a imperar. Os receios quanto a não existir, novamente, acordo entre os respnsáveis dos Estados Unidos e da China, que se reuniram esta terça e quarta-feira, foram avolumados depois de declarações do presidente Trump no Twitter. O líder da Casa Branca acusou a China de não cumprir o compromisso de aumentar as compras agrícolas a Washington e criticou reiteradamente a atitude do rival. Aguardam-se agora as novidades em relação a estas negociações.