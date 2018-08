A bolsa nacional iniciou o dia com ganhos muito ligeiros, numa altura em que as oscilações das cotadas são igualmente ligeiras.

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 iniciou o dia com uma subida muito ligeira de 0,01% para 5.594,67 pontos, numa altrura em que seis cotadas estão a subir, sete estão a descer e cinco seguem inalteradas. No resto da Europa a tendência é idêntica, com os índices a registarem subida tímidas, numa altura em que os investidores tentam perceber qual será o desfecho e os impactos reais da guerra comercial entre os EUA e a China.Na bolsa nacional, a subida das acções da Galp Energia está a contribuir para a evolução. A petrolífera está a somar 0,17% para 17,45 euros, depois de na semana passada ter registado uma queda de cerca de 0,5%, depois de ter chegado a tocar em máximos de 10 anos após resultados superiores ao previsto No resto da energia, a EDP desce 0,11% para 3,526 euros e a EDP Renováveis cai 0,57% para 8,75 euros.A contribuir para os ganhos estão também os CTT, ao apreciarem 0,73% para 3,026 euros, assim como o BCp, que sobe 0,53% para 0,2631 euros.Em alta está ainda a Altri, ao avançar 0,46% para 8,75 euros, numa altura em que a Navigator desce 0,29% para 4,89 euros.(Notícia actualizada com mais informação)