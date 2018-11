O PSI-20 está a perder 0,10% para 5.025,50 pontos, com 11 cotadas em queda e sete em alta.Entre os congéneres europeus a tendência não é definida, com alguns índices a arrancarem no verde e outros no vermelho.Na bolsa nacional, as quedas superiores a 1% registadas pela Jerónimo Martins e pela Galp Energia estão a ser determinantes para o desempenho.(Notícia em actualização)