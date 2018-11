Galp e Jerónimo Martins dão primeiro alívio ao PSI-20 em cinco sessões

A bolsa nacional abriu em alta, com o PSI-20 a subir 0,60% para os 4858,34 pontos, depois de ter atingido ontem o valor mais baixo desde Março do ano passado. Esta é a primeira subida em cinco sessões, para a qual contribuem 14 cotadas a valorizar, três em queda e uma inalterada. O movimento é de recuperação, tanto em Lisboa como nas restantes praças europeias, depois do sell-off - com as tecnológicas americanas ao leme - que provocou quebras generalizadas na sessão anterior.





A matéria-prima, que estava a ser igualmente pressionada pelo sell-off dos mercados accionistas - e consequente apetitite reduzido para o risco - assim como pelos receios de que os cortes na produção não fossem suficientes para contrariar a subida dos inventários mundiais, segue a somar 1,36% para os 63,38 dólares. Esta correcção acontece após a divulgação de dados do Instituto Americano de Petróleo, que apontam para uma quebra nas reservas americanas na última semana.



Do lado das perdas pesa a EDP, com uma quebra ligeira de 0,13%. A eléctrica liderada por antónio Mexia faz-se acompanhar no vermelho por outra energética, a REN, que cede apenas 0,08% para os 2,41 euros e, finalmente, pela Sonae Capital, que cai 0,52% para os 77 cêntimos.



(notícia actualizada às 08:22)

Esta quarta-feira a Europa abre um novo capítulo da contenda entre Itália e a Comissão Europeia. Bruxelas vai divulgar um relatório acerca da dívida soberana de Itália, no qual deverá apontar que o país está a violar as regras orçamentais da UE, um primeiro passo para a abertura de um Procedimento por Défices Excessivos (PDE) que pode resultar em sanções. A Comissão publica também os seus pareceres sobre as propostas de orçamento dos Estados-membros da Zona Euro.Em Lisboa, o índice nacional beneficia da valorização da Galp e Jerónimo Martins. A petrolífera segue a subir 0,66% para os 14,55 euros e a retalhista soma 0,52% para os 10,57 euros. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva evolui desta forma em sintonia com o petróleo, que regista esta quarta-feira o mesmo alívio dos índices depois de um deslizar superior a 7% na sessão anterior.