Este contexto tem pressionado os mercados europeus, com as bolsas e o euro a caírem e os juros a dispararem, com especial foco nos activos italianos.



Um dos sectores mais penalizados tem sido a banca, também devido ao escândalo de lavagem de dinheiro que afectou o Danske Bank. E o BCP não tem escapado a este cenário, tendo inclusivamente atingido um mínimo de Setembro de 2017 na segunda-feira. Esta sessão é de alívio de pressão, com o banco liderada por Miguel Maya a subir 0,71% para 0,2256 euros.



A Jerónimo Martins, que ontem também negociou em mínimos de Janeiro de 2016, está a avançar 1,37% para 11,49 euros.



Já a Galp Energia aprecia 1,78% para 16,615 euros, num dia em que os preços do petróleo estão de novo em alta. O barri do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a apreciar 0,8% para 84,58 dólares, numa altura em que os receios de quebra de fornecimento devido às sanções dos EUA ao Irão se voltam a sobrepor.



A contribuir para os ganhos está também o sector do papel, com a Navigator a somar 1,16% para 4,178 euros, a Semapa a rescer 1,55% para 17,08 euros e a Altri a crescer 0,35% para 8,68 euros.



(Notícia actualizada com mais informação)

A bolsa nacional iniciou a sessão a subir, a recuperar do mínimo de Setembro de 2017 atingido na última sessão. O PSI-20 sobe 0,70% para 5.158,70 pontos, com 13 cotadas em alta, uma em queda e quatro inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, com os investidores a reduzirem a pressão sobre os activos europeus.Os últimos dias têm sido de grande pressão na Europa, com os investidores de olhos postos em Itália devido às contas públicas do país. Depois de apresentar metas de défice orçamental superiores ao acordado com Bruxelas para os próximos anos, Roma recuou admitindo rever em baixa as metas de 2020 e 2021.Na próxima semana, os países europeus têm de entregar as suas propostas de Orçamento do Estado tendo o líder do 5 Estrelas, Luigi Di Maio dado uma entrevista ao Corriere della Sera, onde diz que o Governo vai manter-se firme nas metas para 2019, antecipando um verdadeiro "terramoto" em todos os países da Europa contra a austeridade. Mas a troca de palavras continua, com os responsáveis italianos a acusarem Bruxelas de terrorismo.