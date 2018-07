Galp e Navigator dão ganhos ao PSI-20 em dia de perdas na Europa

A bolsa nacional voltou a contrariar a tendência das principais praças europeias, tendo o PSI-20 encerrado a sessão desta quarta-feira, 25 de Julho, a subir 0,22% para 5.620,52 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 11 fecharam em alta e sete em queda.

Na Europa, o dia é de perdas generalizadas. O índice de referência para o Velho Continente, o Stoxx600, desliza 0,35% para 386,81 pontos, penalizado sobretudo pelo sector automóvel. Aqui, as desvalorizações são lideradas pela Fiat Chrysler, que afunda 13%, depois de a empresa ter cortado as estimativas de resultados. Isto no mesmo dia em que faleceu Sergio Marchionne, o CEO da fabricante que foi substituído no cargo no passado sábado devido a problemas de saúde.

Em Lisboa, a subida do PSI-20 foi impulsionada sobretudo pela Galp Energia e pela Navigator. A empresa liderada por Diogo da Silveira somou 1,23% para 5,015 euros, depois de ter anunciado, esta manhã, que fechou o primeiro semestre deste ano com um resultado líquido de 119,4 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 24,4% face ao mesmo período do ano passado. O BPI analisou estes números e concluiu que a Navigator apresentou resultados "sólidos", adiantando que poderia rever em alta as estimativas de resultados para este ano, embora assinale que a evolução da dívida líquida ficou aquém do estimado.