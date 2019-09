Galp e Nos caem mais de 1,5% e penalizam PSI-20

Depois de três sessões consecutivas de ganhos, a bolsa nacional encerrou em queda esta terça-feira, 3 de setembro, com o PSI-20 a deslizar 0,74% para 4.885,41 pontos e a maioria das cotadas no vermelho. Das 18 que compõem o índice apenas três fecharam com sinal positivo.

Na Europa, a tendência é igualmente negativa. Os principais índices, que já seguiam com sinal vermelho, agravaram as perdas com a abertura negativa de Wall Street – a primeira sessão após a entrada em vigor das novas tarifas dos EUA e China -, e ainda mais após a divulgação dos dados que mostram que a atividade industrial dos Estados Unidos contraiu, em agosto, pela primeira vez nos últimos três anos.

É mais um sinal preocupante numa altura em que crescem os receios de recessão em grandes economias mundiais, como a Alemanha, e os próprios Estados Unidos, e que está a levar os investidores a procurar ativos considerados mais seguros e a fugir das ações.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desliza 0,38% para 379,25 pontos.

Por cá, a Galp Energia e a Nos foram as cotadas que mais penalizaram o PSI-20. A operadora liderada por Miguel Almeida desvalorizou 1,86% para 5,265 euros enquanto a Galp caiu 1,85% para 12,765 euros, acompanhando a forte descida do petróleo nos mercados internacionais.

A matéria-prima desce mais de 3% em Nova Iorque e quase 2% em Londres, penalizada pelo primeiro aumento da produção da OPEP desde o início dos cortes e pelos receios de que a escalada da guerra comercial penalize a procura e contribua ainda mais para a desaceleração da economia global.

Ainda na energia, a EDP perdeu 0,17% para 3,460 euros, a EDP Renováveis recuou 0,8% para 9,89 euros e a REN desceu 0,98% para 2,52 euros.

A contribuir para a desvalorização do PSI-20 estiveram também a Pharol, com uma queda de 2,93% para 11,26 cêntimos, e as cotadas do setor da pasta e do papel. Aqui, a Semapa perdeu 1,33% para 11,90 euros, a Altri cedeu 0,35% para 5,705 euros e a Navigator caiu 1,05% para 3,030 euros.

Do lado dos ganhos ficaram apenas a Jerónimo Martins, a Corticeira Amorim e a Ramada.