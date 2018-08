Galp e papeleiras dão ganhos ao PSI-20 em dia de descidas na Europa

Bruno Simão/Negócios

A bolsa nacional encerrou em alta esta segunda-feira, 6 de Agosto, com o PSI-20 a valorizar 0,31% para 5.611,54 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice português, dez encerraram a subir, sete a descer e uma inalterada.

Na Europa, a tendência é maioritariamente negativa, depois dos resultados decepcionantes do HSBC e do italiano Banco BPM, e numa altura em que os investidores continuam com uma postura cautelosa, à espera de novos desenvolvimentos na disputa comercial promovida pelos Estados Unidos.

Em Lisboa, os ganhos foram suportados sobretudo pela Galp Energia e pelas empresas do sector da pasta e do papel.



A petrolífera valorizou 1,15% para 17,62 euros, acompanhando os ganhos do petróleo nos mercados internacionais. Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, ganha 1,69% para 69,65 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, sobe 1,19% para 74,08 dólares.

No sector do papel, a Navigator ganhou 1,92% para 4,998 euros, a Semapa valorizou 1,48% para 20,60 euros e a Altri somou 1,95% para 8,88 euros.

A contribuir para a tendência positiva do PSI-20 estiveram ainda os CTT e as cotadas do sector do retalho. A Jerónimo Martins ganhou 0,23% para 12,86 euros, a Sonae subiu 0,26% para 98,1 cêntimos e a empresa de correios valorizou 1,13% para 3,038 euros.

Pelo contrário, a evitar maiores ganhos estiveram o BCP e a EDP, com descidas de 0,8% para 25,96 cêntimos e de 0,42% para 3,515 euros, respectivamente.