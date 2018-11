Galp e papeleiras penalizam a bolsa nacional

Num dia sem tendência definida entre as praças europeias, Lisboa resvala para o vermelho. A Galp e as papeleiras são das cotadas que mais pesam no índice.

O PSI-20 fechou com uma quebra de 0,38% para os 4.800,59 pontos, tendo renovado mínimos de Março de 2017. A contribuir para o desempenho do principal índice nacional estiveram oito cotadas em queda, nove a subir e uma inalterada.



Já a Europa divide-se entre o verde e o vermelho, numa altura em que se espera a alteração da proposta de Orçamento entregue a Bruxelas por parte de Itália. A economia transalpina continua debaixo de holofotes e esta sexta-feira foi o Banco de Itália a avisar que o risco de novas subidas dos juros da dívida pública e consequente agravar do custo de financiamento da dívida, poderá ter consequências negativas para a estabilidade financeira do país.

Em Lisboa, a Galp e as papeleiras penalizam o PSI-20. A petrolífera fechou com uma queda de 2,01% para os 14,40 euros, numa altura em que o barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, afunda perto de 6%.



O espectro vermelho é encabeçado por duas papeleiras, a Navigator, que perdeu 3,39% para os 3,64 euros, e a Altri, que desceu 3,08% para os 6,60 euros. A primeira chegou mesmo a perder 4,51% durante a sessão, atingindo um mínimo de Setembro de 2017. A Semapa alinhou no vermelho embora com uma queda menos significativa, de 0,42% para os 14,10 euros.



A travar maiores quebras estiveram a Jerónimo Martins e os CTT. A empresa liderada por Soares dos Santos somou 1,33% para os 10,64 euros, num dia que a Moody’s, por ocasião da Black Friday, considera prejudicial para os retalhistas europeus, dadas as compras de Natal antecipadas com margens reduzidas para os comerciantes.



Já a operadora de correios nacional subiu 0,66% para os 3,34 euros depois de mais um fundo de investimento ter reduzido a posição curta que tinha nos CTT. As apostas na queda da cotada desceram assim da fasquia dos 5%, ficando reduzidas a menos de metade nos últimos quatro meses.



Ainda em destaque no verde esteve a Ramada, que liderou os ganhos na primeira sessão após o anúncio da aprovação do pagamento antecipado de dividendos por conta dos resultados de 2018, decorrente da "evolução favorável de resultados", de acordo com o transmitido à Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários (CMVM). A cotada apreciou 2,31% para os 8,85 euros.



(Notícia actualizada às 17:06)