Galp e Pharol brilham em bolsa. PSI-20 sobe

Miguel Baltazar/Negócios

O PSI-20 fechou a primeira sessão da semana com uma subida de 0,30% para os 5.544,44 pontos. Foram 10 as cotadas em terreno positivo e oito as que resvalaram para terreno negativo. Na Europa o sentimento é equivalente, com o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, a registar uma subida de 0,29%, ganhos suportados sobretudo pelo sector das telecomunicações.



Em Lisboa, a Galp subiu 1,85% para os 16,245 euros, numa altura em que os preços do petróleo recuam 0,12% para 73,97 dólares por barril em Londres. A cotada liderada por Carlos Gomes da Silva apresenta os resultados do trimestre na próxima sexta-feira, 27 de Abril. As restantes energéticas alinharam na tendência postiva da Galp com uma valorização de 0,25% para os 3,21 euros na EDP, de 0,32% para os 7,83 na EDP Renováveis e uns ligeiros 0,08% para os 2,564 euros na REN.

O BCP contribuiu para o "final feliz" na bolsa nacional com uma subida de 0,73% no valor dos títulos para os 29,09 cêntimos.

A Pharol também se destacou no verde, continuando a trajectória ascendente que mantém há quatro sessões. Esta segunda-feira, a empresa reforçou os ganhos em 6,32%, fixando o preço dos títulos nos 22,7 cêntimos. Só nas últimas três sessões, nas quais subiu sempre acima dos 6%, a cotada de telecomunicações acumulou uma valorização de 20%.



Já a Jerónimo Martins pesou nos resultados do índice nacional, com as acções a deslizarem 1,09% e a atingirem os 14,045 euros, tendo chegado a tocar nos 14,025 euros, o que corresponde a um novo mínimo de 2016. A retalhista também apresenta resultados esta semana, na quinta-feira. Os analistas da Bloomberg alertam para o risco de os custos da mão de obra na Polónia pesarem nas margens do grupo, cujos lucros dependem em larga escala das operações neste país de leste.

Fora do índice, e na primeira sessão desde a apresentação de resultados, o BPI terminou a disparar 5,58% para os 1,21 euros, mas este não foi o recorde do dia: chegou a tocar um pico de 8,20% para os 1,24 euros. O BPI anunciou ter alcançado lucros de 210 milhões de euros entre Janeiro e Março deste ano, o que representa uma clara melhoria face ao prejuízo de 122,3 milhões de euros registado no período homólogo.

