Galp em ex-dividendo cai mais de 2% e pressiona PSI-20

A bolsa nacional acompanha as perdas ligeiras das congéneres europeias, com apenas três cotadas no vermelho: a Galp, a Jerónimo Martins e a EDP.

A bolsa nacional, que atingiu máximos de mais de um mês na sessão de ontem, abriu esta sexta-feira, 6 de setembro, em terreno negativo, com o PSI-20 a desvalorizar 0,21% para 4.960,13 pontos, apesar de a maioria das cotadas estar em alta (10).





As perdas estão, assim, a ser motivadas por apenas três empresas – as restantes cinco estão inalteradas - que são porém, pesos pesados da bolsa nacional e com muito peso no principal índice: a Galp Energia, a Jerónimo Martins e a EDP.