Galp em máximos leva PSI-20 para quinta sessão de ganhos

A bolsa nacional encerrou em alta ligeira esta quinta-feira, 10 de Maio, pela quinta sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,17% para 5.559,62 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, oito encerraram com sinal verde, nove a cair e uma inalterada.





Na Europa, os principais índices seguem em terreno positivo, com excepção da bolsa italiana, que desliza 1%. Apesar de o bloqueio político no país estar próximo do fim, o programa político do futuro governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga está a causar alguma apreensão entre os investidores.





Apesar de os principais índices estarem em alta, o Stoxx600 está a deslizar 0,13% para 391,92 pontos, depois de ter atingido ontem o valor mais elevado desde 2 de Fevereiro.





Em Lisboa, a Galp Energia foi a cotada que mais impulsionou o PSI-20. A petrolífera valorizou 1,82% para 16,74 euros, o valor mais elevado desde Junho de 2011.





Esta evolução acontece um dia depois de o JPMorgan ter actualizado a sua avaliação da Galp, definindo uma recomendação de "overweight"[acumular] e um preço-alvo para as acções de 17,00 euros.