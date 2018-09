Galp Energia dá novo ânimo a Lisboa. Bolsa abre no verde

A bolsa nacional está a recuperar. Depois de ter encerrado no vermelho na sessão de terça-feira, o PSI-20 regressou aos ganhos, animado pela valorização da Galp Energia e da EDP. Isto num dia em que o sentimento deve manter-se misto nas restantes praças europeias, com os investidores atentos à guerra comercial entre os EUA e a China.

Em Lisboa, o índice de referência nacional abriu em alta de 0,12% para 5.275,58 pontos. Das 18 cotadas que compõem a praça portuguesa, 12 estão a subir, cinco em queda e uma segue inalterada.



A animar a praça nacional segue a Galp Energia. A petrolífera está a avançar 0,67% para 16,51 euros, em linha com a tendência do petróleo nos mercados internacionais. Ainda no sector energético, também a EDP está a contribuir para os ganhos do PSI-20. A empresa liderada por António Mexia valoriza 0,12% para 3,279 euros.



Em sentido contrário segue a Jerónimo Martins, que está a perder 0,20% para 12,54 euros, limitando os ganhos do índice. Além da retalhista, a EDP Renováveis recua 0,58% para 8,505 euros e o BCP cede 0,49% para 24,46 cêntimos.



Já a Pharol está a recuperar de perdas registadas na terça-feira. A cotada perdeu 4,75%, depois de ter revelado que a empresa liderada por Palha da Silva registou um prejuízo de 2,8 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, contra lucros de 200 mil euros no período homólogo.





