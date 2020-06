Galp Energia paga juro de 2% para emitir 500 milhões de euros

Depois de ontem ter realizado reuniões com potenciais investidores, a Galp Energia esteve esta terça-feira no mercado com uma emissão de obrigações de 500 milhões de euros, que é a primeira desde 2017 por parte da petrolífera portuguesa.

De acordo com a Bloomberg, o spread inicial da emissão de obrigações a cinco anos foi fixado em 260 pontos base acima da taxa mid-swap do euro, baixou depois para 235 pontos base e no final da operação foi fixado em 227 pontos base. Tendo em conta este novo preço, a taxa de juro ficou em redor de 2%.



A procura atingiu 1,1 mil milhões de euros, o que supera em mais de duas vezes a oferta. Segundo a Bloomberg, a "yield" final foi fixada em 2,04% e a taxa de cupão em 2%.

A taxa situa-se bem acima da yield das obrigações soberanas portuguesas, que está esta terça-feira em valores negativos no prazo a cinco anos (-0,009%).