Pedro Catarino/CM

O PSI-20 subiu 0,55% para os 5.391,17 pontos esta terça-feira, dia 25 de Setembro, acompanhando a tendência positiva das bolsas europeias. A bolsa nacional encerrou em alta graças às valorizações superiores a 2% do Banco Comercial Português e da Galp Energia, num dia em que o petróleo superou os 82 dólares em Londres.A sessão foi positiva para a maior parte das praças europeias, com a excepção da bolsa espanhola. O Stoxx 600 negoceia em alta, principalmente devido ao contributo positivo do sector energético que está a subir 1,5% para máximos de Maio. Tal acontece num dia em que o barril de petróleo negociado em Londres ultrapassou os 82 dólares, atingindo um máximo de quatro anos.O índice que agrega as 600 principais cotadas europeias subiu 0,45% para os 383,85 pontos.A bolsa nacional encerrou pela segunda sessão consecutiva no verde com o contributo positivo do BCP, da Galp Energia e da Altri. As acções do Banco Comercial Português subiram 2,96% para os 26,08 cêntimos, atingindo um máximo de mês e meio.Num dia em que o petróleo está a renovar máximos de 2014, as acções da Galp Energia valorizaram 2,32% para os 17,17 euros, negociando em máximos de três semanas. A cotada sobe há quatro sessões seguidas. Ainda no sector energético, a EDP Renováveis subiu 0,34% para os 8,735 euros.Pela negativa o destaque vai para a Sonae, a Jerónimo Martins e ainda as acções da Navigator que desvalorizaram quase 2%. O retalho ressentiu-se com a Sonae a deslizar 0,67% para os 89 cêntimos e a Jerónimo Martins a desvalorizar 0,47% para os 12,63 euros. Já a Navigator caiu 1,74% para os 4,184 euros.(Notícia em actualização)