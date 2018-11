O índice nacional acabou por contrariar a falta de direcção das praças do Velho Continente. O PSI-20 subiu 0,16%, animado pelos ganhos da Galp Energia, que apanhou boleia da subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

depois de o optimismo em torno de um potencial acordo entre os EUA e a China ter contribuído para cinco sessões consecutivas de ganhos no Velho Continente, na semana passada.

Por cá, a Galp Energia subiu 1,25% para 15,015 euros. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva foi animada pela subida dos preços do petróleo numa altura em que os EUA já começaram a impor sanções ao Irão. O Brent, em Londres, está a subir 0,99% para 73,55 dólares por barril, enquanto o WTI, em Nova Iorque, avança 0,84% para 63,67 dólares.



Destaque ainda para o BCP, com o banco a subir 0,21% para 24,33 cêntimos. Uma valorização que se regista depois de os accionistas terem aprovado, esta segunda-feira, 5 de Novembro, uma alteração contabilística que abre portas aos dividendos em 2019.



Do lado dos ganhos, o grupo EDP também contribuiu para o bom desempenho da bolsa nacional. A EDP subiu 0,52% para 3,096 euros, enquanto a subsidiária EDP Renováveis avançou 0,51% para 7,89 dólares.



A contrariar seguiram as papeleiras. Enquanto a Navigator caiu 1,15% para 4,122 euros, a Altri cedeu 1,48% para 7,34 euros.

