Galp integra primeiro índice de igualdade de género da Euronext

A Euronext - responsável pela gestão de bolsas de valores como a portuguesa - anunciou esta terça-feira a criação de um novo índice que visa promover a exposição a empresas com melhor performance em termos de igualdade de género.



Em comunicado, a empresa anunciou a criação do "Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100", do qual faz parte a Galp, e do "Euronext Equileap Gender Equality France 40".





As empresas escolhidas são selecionadas com base numa classificação de igualdade da género da Equileap que assenta em quatro categorias: equilíbrio de género entre a liderança e a força de trabalho; igual compensação e balanço da vida pessoal e profissional; políticas que promovam a igualdade de género e por fim o comprometimento, transparência e responsabilidade."Inovamos constantemente nos produtos e serviços que oferecemos, para satisfazer a forte procura e necessidade dos investidores para a realização de uma transição sustentável (ESG). Como infraestrutura de mercado, o nosso papel é propor produtos para investimento direto em projetos ESG e, neste caso, empresas líderes no desempenho em matéria de igualdade de género", afirmou Camille Leca, responsável de sustentabilidade da Euronext.