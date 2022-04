Galp cai em Lisboa apesar do petróleo subir 1,4%

da Agência Internacional de Energia (AIE).



O Brent -- que serve de referência às importações europeias -- avança 1,37% para 102,45 dólares por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI) -- negociado nos EUA -- valoriza 1,4% para 97,58 dólares por barril.



Os acionistas da EDP aprovaram, esta quarta-feira em assembleia geral, o pagamento de um dividendo bruto de 0,19 euros por ação a 28 de abril, num total de

753,5 milhões de euros.

A energia está a penalizar a bolsa de Lisboa no arranque da sessão desta quinta-feira, em linha com a tendência entre as principais praças europeias. O PSI abriu na linha d'água, com um recuo de 0,06% para 6.063,13 pontos, com sete das 15 cotadas no vermelho, sete no verde e uma inalterada.A maior perda é da Galp Energia, que recua 0,73% para 11,55 euros por ação, ainda a refletir o tombo que o petróleo deu ontem. Na sessão desta quinta-feira, a matéria-prima segue já a recuperar com os confinamentos na China a importarem mais aos investidores do que a libertação de reservas pelos países Entre as elétricas do índice PSI, a Greenvolt recua 0,5% para 7,95 euros por ação e a REN desliza 0,17% para 2,89 euros. No grupo liderado por Miguel Stilwell d'Andrade, a EDP Renováveis perde 0,37% para 24,10 euros por ação e a EDP cede 0,19% para 4,63 euros.Já a eólica EDP Renováveis está a reagir à revisão em alta do preço-alvo para as ações pelo JP Morgan, que foi anunciada ao mercado depois do fecho da última sessão.Em sentido contrário, a Semapa avança 0,82% para 12,36, enquanto as retalhistas Jerónimo Martins e Sonae também seguem em alta.(Notícia atualizada às 8:15)