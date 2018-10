Galp pressiona PSI-20. Sonae perde mais de 4%

No rescaldo de um dia negro para o sector do retalho, a Sonae SGPS continua a tendência de queda e lidera nas perdas do PSI-20. A Galp é o peso pesado que mais penaliza.

A bolsa nacional abriu em queda ligeira, com o PSI-20 a descer 0,02% para os 4.995,63 pontos. São sete as cotadas a subir, sete a descer e quatro as inalteradas. O sentimento é negativo também nas principais bolsas europeias num dia em que se espera a reacção de Bruxelas aos Orçamentos do Estado entregues pelas várias nações do bloco esta segunda-feira, com especial atenção sobre aquele entregue por Itália, que até agora gerou maior discordância.