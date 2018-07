Galp sobe 2,5% e leva PSI-20 para os ganhos

A bolsa nacional inverteu para o lado dos ganhos, acompanhando a tendência positiva que marca a negociação na Europa. A maior das cotadas do PSI-20 está com sinal verde.

Depois de ter iniciado a sessão em terreno negativo, a bolsa nacional já inverteu para o lado dos ganhos, com o PSI-20 a valorizar 0,67% para 5.656,95 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 14 estão em alta, três em queda e uma inalterada.





Na Europa, a maioria dos índices segue em alta ligeira, com a subida das cotadas do sector industrial a compensar o pessimismo relacionado com o abrandamento da economia chinesa. Esta segunda-feira foi revelado que o PIB da China cresceu 6,7% no segundo trimestre, o ritmo mais lento desde 2016. Os números foram conhecidos no dia em que decorre a 20ª cimeira anual China-EU, e o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.