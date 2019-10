Galp sobe mais de 1% e dá gás ao PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta terça-feira, 22 de outubro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,17% para 5.025,21 pontos. 11 cotadas seguem em alta e sete em queda.

Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com o mercado mais otimista em relação ao Brexit, a antecipar que o Reino Unido evitará uma saída desordenada da União Europeia. Por outro lado, também cresce a expectativa de uma resolução para a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter reafirmado ontem que espera assinar o acordo parcial com Pequim em meados do próximo mês.

Na bolsa nacional, a Galp Energia é a cotada que mais impulsiona a subida do PSI-20. A petrolífera avança 1,15% para 13,665 euros, depois de ter revelado esta manhã que espera aumentar o dividendo aos acionistas em 10% ao ano até 2021, apesar de ter visto os lucros descerem 33% nos primeiros nove meses deste ano.

Em relação ao terceiro trimestre deste ano, o resultado líquido diminuiu 52% em termos homólogos para 101 milhões de euros, abaixo do esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para lucros de cerca de 145 milhões de euros.

A contribuir para a subida do PSI-20 estão também o BCP e as cotadas do setor da pasta e do papel. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,5% para 20,30 cêntimos, enquanto a Navigator soma 1,26% para 3,378 euros e a Altri ganha 0,82% para 5,555 euros.

Por outro lado, a evitar maiores ganhos da bolsa nacional estão as cotadas do grupo EDP, com a casa-mãe a recuar 0,17% e a EDP Renováveis a desvalorizar 1,12% para 9,73 euros.