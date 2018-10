Galp sobe mais de 2% após resultados

As acções da Galp estão a subir mais de 2%, a reflectir os resultados do terceiro trimestre apresentados esta segunda-feira, 29 de Outubro, numa manhã marcada por problemas técnicos nas bolsas da Euronext.

As acções da Galp Energia sobem 2,33% para 15,35 euros, tendo chegado a apreciar 3,8%, depois de a empresa ter apresentado os números do terceiro trimestre do ano.

A Galp Energia obteve lucros de 212 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, o que traduz uma subida de 35% face ao mesmo período de 2017. O resultado líquido, que exclui efeitos de stock e eventos não-recorrentes, superou ligeiramente a média das estimativas dos analistas que apontava para um total de 210 milhões de euros.

"Os resultados ficaram ligeiramente acima das nossas estimativas e do consenso ao nível operacional. Não prevemos alterações significativas nas previsões", ainda assim, ao analistas do BPI "vêem algum potencial de valorização", uma vez que poderão rever em alta as previsões para a generalidade dos números "para reflectir os preços do petróleo mais elevado dos que inicialmente estimámos."

Mas, para já, não há mudança. O BPI continua a avaliar a Galp em 17,20 euros por acção, com uma recomendação de "underperform".

Além do BPI houve mais nove casas de investimento que emitiram notas – a que o Negócios não teve acesso – e que não alteraram nem recomendação nem preços-alvo, de acordo com a informação disponível na Bloomberg.

A manhã foi marcada por problemas técnicos nas bolsas da Euronext, tendo apenas iniciado a sessão às 9:20 e por apenas oito minutos. Entretanto a negociação foi retomada às 11:20.



