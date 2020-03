Galp Energia vai arrancar com o seu

, numa altura em que a empresa está a apostar forte nas energias renováveis. Segundo a Bloomberg, a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva está já a trabalhar no processo de venda da unidade de infraestruturas reguladas de distribuição de gás, num negócio que pode avaliar esta empresa em 1,5 mil milhões de euros.

No panorama internacional, os estímulos que têm vindo a ser anunciados para apoiar as economias face à situação de aperto ditada pelo coronavírus, estão a permitir aos investidores algum alívio. Itália, um dos países mais afetados pelo surto na Europa, já está a trabalhar num alargamento dos respetivos estímulos orçamentais que espera duplicar, para 16 mil milhões de euros.Entretanto, o Banco de Inglaterra optou por cortar os juros e aguarda-se com alguma expetativa a reunião do Banco Central Europeu, que está marcada para esta quinta-feira.Em Lisboa, BCP e Galp destacam-se no verde com fortes subidas. O banco lidera mesmo os ganhos, ao subir 4,64% para os 13,08 cêntimos.Já a petrolífera valoriza 4,04% para os 9,89 euros, mas já chegou a disparar 6,68% para tocar nos 10,145 euros. Já após o último fecho, foi noticiado que aNos mercados de petróleo, o barril de Brent, referência para a Europa, está a avançar uns ligeiros 0,08% para os 37,24 dólares, depois de na última sessão ter fechado com um aumento superior a 8% nas cotações.(Notícia atualizada às 08:23)