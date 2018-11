Galp sustém PSI-20 acima da linha de água com subida superior a 2%

A bolsa nacional fechou em alta em contraciclo com as principais congéneres europeias. O PSI-20 conseguiu somar 0,08% para os 4.959,68 pontos, com sete cotadas a subir, dez em queda e uma inalterada. Os mercados do Velho Continente recuam numa altura em que o Orçamento de Itália continua a ser motivo de discórdia, agora não só entre Roma e Bruxelas. A Holanda e a Áustria pronunciaram-se esta quarta-feira pedindo à Comissão Europeia que intervenha abrindo um procedimento por défices excessivos contra Itália.

O índice de referência alemão, o Dax, alinha no vermelho no dia em que foi anunciada a primeira contracção da economia germânica em três anos, segundo os dados divulgados pelo gabinete de estatística do país.



A puxar por Lisboa esteve a Galp, que terminou a sessão com uma subida de 2,37% para os 14,48 euros, num dia em que chegou a tocar em mínimos de Agosto de 2017 com uma queda de 2,48% para os 13,49 euros. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva tem oscilado à semelhança das cotações do petróleo. O barril de Brent, negociado em Londres, recuperou quarta-feira após seis sessões no vermelho, depois de a OPEP ter declarado a intenção de cortar a produção até ao próximo ano, e segue a somar mais de 2%.



Em destaque no verde esteve também a Pharol, que somou 7,45% para os 19 cêntimos. Esta evolução acontece no mesmo dia em que a Oi, operadora brasileira da qual a Pharol detém 7,6%, apresentou os resultados do último trimestre - o segundo consecutivo no qual registou prejuízos, apesar de no início do ano a reestruturação ter dado resultados positivos.





A travar uma maior subida do PSI-20 estiveram as cotadas do grupo Sonae e a EDP Renováveis. A Sonae liderou as perdas do índice, com uma quebra de 3,07% para os 87 cêntimos, no dia da apresentação dos resultados de Janeiro a Setembro, os quais divulgará após o fecho da bolsa nacional. Também a Sonae Capital seguiu a mesma tendência, com uma quebra de 0,79% para os 75 cêntimos.

Já a empresa de energias limpas sob a alçada de Manso Neto deslizou 0,70% para os 7,80 euros, num dia em que os assuntos do sector são debatidos no Parlamento. Nesta sede, o secretário de Estado da Energia defende que a atribuição de subsídios às renováveis como houve no passado, hoje não se justifica.



Em segundo lugar no pódio das perdas ficou a Corticeira Amorim, que desceu 1,88% para os 9,38 euros, depois de ter atingido um mínimo de Fevereiro de 2017 com uma queda de 2,2% para os 9,35 euros. Seguiu-se a Mota-Engil, que, com um deslize de 2,04% para os 1,63 euros também desceu a um mínimo de 2017, para depois terminar com uma quebra de 1,20% para os 1,64 euros.



(Notícia em actualizada às 17:08 com mais informação)