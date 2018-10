Ganhos acentuados do BCP e Pharol elevam bolsa nacional

A bolsa nacional iniciou a sessão a cair, pressionada pela descida acentuada da Jerónimo Martins, mas já inverteu da tendência, com a retalhista a aliviar parte das quedas e cotadas como o BCP, a Galp e a Pharol a acentuarem os ganhos.

O PSI-20 está a subir 0,73% para 5043,57 pontos, numa altura em que 16 cotadas estão a subir e duas a descer. Entre os congéneres europeus a tendência é de ganhos acentuados, numa altura em que os investidores aliviam a pressão depois de se ter registado fortes quedas nas bolsas e premeiam as cotadas que estão a apresentar resultados acima das estimativas. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a ganhar 1,48% para 360,78 pontos.



Na bolsa nacional, destaque para o BCP, que está a apreciar 3,32% para 0,2366 euros, depois de ontem já ter observado um ganho expressivo, a beneficiar da perspectiva do BPI, que estima que o banco liderado por Miguel Maya deverá mais do que duplicar os lucros do terceiro trimestre. Em dois dias, o BCP está a valorizar mais de 7%.

Do lado oposto está a Jerónimo Martins, ao descer 4,21% para 11,03 euros, tendo chegado a afundar mais de 6%, com os investidores a reagirem aos resultados dos primeiros nove meses do ano, apresentados ontem já após o fecho do mercado. . Os lucros da retalhista, dona dos supermercados Pingo Doce, aumentaram 2,4% nos primeiros nove meses do ano para 292 milhões de euros.



Os CTT, que também apresentaram os seus resultados ontem após o fecho, estão a subir 1,2% para 3,37 euros, tendo também iniciado a sessão a cair. Os lucros da empresa liderada por Francisco Lacerda deslizaram 50% para 10 milhões de euros, num período em que o negócio do correio cresceu.

Com ganhos acentuados segue também a Pharol, ao disparar 7,69% para 0,1596 euros, numa altura em que continua braço de ferro com a brasileira Oi.

A Galp Energia também está a contribuir para a subida da bolsa nacional, ao subir 1,94% para 15,27 euros, num dia em que os preços do petróleo recuperam parte das quedas recentes. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a subir 1,16% para 76,79 dólares.

Entre as restantes cotadas da energia a tendência é igualmente de ganhos, com a EDP a subir 0,16% para 3,115 euros e a EDP Renováveis a apreciar 1,09% para 7,915 euros.

O dia será ainda marcado pela apresentação de resultados de mais cotadas na bolsa nacional, com o papel em destaque: Semapa, Altri e Cofina, são as empresas que ainda vão revelar os números do terceiro trimestre do ano esta quarta-feira após o fecho do mercado.