Ganhos da Galp e EDP sustentam bolsa nacional

A bolsa nacional fechou com ganhos ligeiros, numa sessão em que as principais bolsas europeias estão a recuperar das quedas das últimas duas sessões. O PSI-20 subiu 0,06% para 5.145,28 pontos, enquanto o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, sobe 0,79%.

Os últimos dias foram marcados pelo pessimismo dos investidores, sobretudo devido aos dados económicos que foram divulgados e que aumentaram os receios de uma travagem da economia mundial mais pronunciada do que os investidores estavam à espera.

As estimativas da Reserva Federal (Fed) para os EUA levaram mesmo os responsáveis pela política monetária a adiar para 2020 um cenário de novas subidas de juro. A este contexto juntaram-se outros dados económicos que apontam para uma deterioração da economia europeia e o Brexit não parece conseguir reunir um consenso dentro do Reino Unido de forma a evitar que o país saia da União Europeia sem acordo.



Este cenário está a minar a confiança dos investidores, que têm optado por uma postura de maior cautela.



A contribuir para a subida da bolsa estiveram as ações da Galp Energia, que avançou 1,59% para 14,075 euros, num dia de recuperação também dos preços do petróleo, que foram penalizados pelos receios de abrandamento do crescimento económico. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a apreciar 1% para 67,85 dólares.



Ainda no setor da energia, a EDP ganhou 0,87% para 3,475 euros, negociando assim próxima de um máximo de agosto. De realçar que a elétrica liderada por António Mexia tem subido, a beneficiar do plano estratégico para o próximo triénio, apresentado no dia 12 de março, bem como de notas de análise que foram publicadas por várias casas de investimento, onde os analistas reviram em alta as suas avaliações para a EDP, como o caso do CaixaBank e do Goldman Sachs.



Do lado oposto, e a travar a subida do índice, esteve a Altri, ao deslizar 3,15% para 6,76 euros, no dia em que o Banco BIG emitiu uma nota de análise onde reduziu em 7,7% o preço-alvo da empresa co-liderada por Paulo Fernandes (CEO da Cofina, que é dona do Negócios) e por João Borges de Oliveira. A nova avaliação foi fixada em 5,75 euros, o que implica uma queda potencial de 15% face à atual cotação. O Negócios não teve acesso à nota em questão.



Em queda fecharam também os CTT, a perder 1,22% para 2,588 euros, depois de ontem a cotada liderada por Francisco de Lacerda ter tocado num novo mínimo histórico.



Já o BCP terminou o dia a a ceder 1% para 0,2207 euros, enquanto no retalho, a Jerónimo Martins caiu 0,27% para 13,10 euros e a Sonae SGPS avançou 0,66% para 0,917 euros.