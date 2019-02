Ganhos da Mota e grupo EDP anulam queda do BCP

A bolsa nacional fechou com um ganho muito ligeiro, numa sessão marcada pelos ganhos do grupo EDP e da Mota-Engil, enquanto o BCP cedeu mais de 1%.

O PSI-20 fechou o dia a subir 0,03% para 5.143,68 pontos, com nove cotadas a subirem e nove a descerem. O dia foi positivo para a maioria das bolsas europeias, com os investidores a refletirem na negociação as expectativas positivas em torno das negociações comerciais entre EUA e China, bem como os indicadores divulgados por Pequim, que apontam para uma evolução positiva da economia.

A sessão foi marcada pela ausência de muitos investidores do outro lado do Atlântico devido às comemorações do Dia do Presidente, que ditaram o fecho das bolsas americanas.

Entre o principal índice nacional o ganho mais expressivo foi o da Mota-Engil, com a construtora a ganhar 2,55% para 1,934 euros.

A contribuir para os ganhos da bolsa nacional esteve também o grupo EDP, com a elétrica liderada por António Mexia a subir 0,37% para 3,26 euros e a EDP Renováveis a apreciar 0,8% para 8,155 euros.

Já a Galp Energia terminou o dia a perder 0,42% para 14,325 euros.

A penalizar a negociação esteve também o BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a descer 1,15% para 0,2323 euros. Esta semana serão conhecidos os resultados de 2018 do BCP, com a apresentação de resultados agendada para dia 21 de fevereiro.

Outra cotada que esta semana também divulgado os números do ano passado é a empresa liderada por Francisco Lacerda. Os CTT publicam os seus resultados no dia 20 de fevereiro. As ações desta cotada fecharam a subir 1,23% para 3,118 euros.