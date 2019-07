Ganhos das tecnológicas ofuscam reveses da indústria e dão fôlego a Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram em ligeira alta, com exceção do Dow Jones, com a valorização das tecnológicas a ofuscar grande parte das perdas entre as cotadas do setor industrial.

O Dow Jones fechou a ceder 0,08% para 26.783,49 pontos, penalizado pelas perdas do setor industrial, mas o Standard & Poor’s 500 conseguiu recuperar fôlego na reta final da negociação e encerrou a somar 0,12% para 2.979,63 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,54%, para 8.141,73 pontos.

Os investidores continuam a optar pela prudência numa semana em que haverá novidades na frente da política monetária.

Amanhã, um dos grandes focos dos investidores vai estar no presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, que vai falar perante o Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes (que, com o Senado, compõe o Congresso).





Também amanhã, a Reserva Federal dos EUA divulga as atas da reunião de 18 e 19 de junho. O documento poderá deixar pistas sobre um possível corte de juros por parte do banco central nos próximos meses. Os investidores têm estado a optar por uma abordagem mais prudente esta semana, especialmente depois de os bons dados do emprego nos EUA, divulgados na sexta-feira, terem eclipsado as apostas num corte de juros de 50 pontos base por parte da Fed na reunião do final deste mês.