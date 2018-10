Pedro Catarino/CM

22,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um resultado que beneficiou da parceria Sonae Arauco, mas também da diminuição de impostos.

A manhã começou com perdas nas bolsas europeias. O PSI-20 chegou a renovar um novo mínimo de Abril de 2017 e o Stoxx600 um mínimo de Dezembro de 2016. As bolsas europeias arrancaram assim contagiadas pelas fortes quedas registadas em Wall Street e na Ásia, mas os resultados de algumas cotadas estão a aliviar a pressão sobre as bolsas, com especial destaque para o sector da banca.O PSI-20 segue assim a subir 0,95% para 4.978,86 pontos, com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma inalterada. Já o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas na Europa, cresce 0,13% para 353,73 pontos.A contribuir para esta inversão esteve a apresentação de resultados de várias cotadas, com destaque para a banca, com o UBS, o Bankinter e o Bank Millennium. Os números apresentados por estas instituições estão a animar o sector europeu e o BCP é um dos beneficiados. O banco liderado por Nuno Maya está a subir 2,2% para 0,223 euros, depois de esta manhã ter chegado a atingir um mínimo de Setembro de 2017. A contribuir para a subida do BCP está a apresentação de resultados do Bank Millennium, cujos lucros aumentaram 9,3% até Setembro.O sector do papel segue em destaque, com a Altri a liderar o ganhos. A empresa liderada por Paulo Fernandes (também CEO da Cofina, dona do Negócios), está a disparar 6,16% para 7,41 euros, depois de ter sido alvo de uma nota de análise. Além disso, os resultados apresentados pela brasileira Fibria, já após o fecho do mercado, estão a animar o sector na Europa. A Navigator também está a ganhar 3,86% para 4,198 euros e a Semapa está a apreciar 2,54% para 16,12 euros.A subir está ainda a Corticeira Amorim, que ontem revelou que comprou a Herdade da Baliza por 5,5 milhões de euros.No sector da energia, a Galp avança 0,16% para 15,185 euros e a EDP aprecia 0,03% para 3,082 euros, enquanto a EDP Renováveis recua 0,06% para 7,985 euros.Fora do PSI-20, a Sonae Indústria desliza 3,51% para 2,20 euros, depois de ontem, após o fecho do mercado, ter revelado que os seus lucros cresceram 8% para