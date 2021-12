Greenvolt e família EDP atiram PSI-20 para o vermelho

A bolsa de Lisboa abriu na linha de água, mas acabou por aprofundar as perdas e segue em terreno negativo pouco depois da abertura. O PSI-20 segue a perder 0,3% para 5.429,28 pontos, com apenas quatro das 19 cotadas no verde. O índice está, além disso, a sentir a pressão vinda da Europa, onde a generalidade das ações começou a última sessão da semana em baixa.Na energia, a Greenvolt lidera as perdas, a cair 1,43% para 6,21 euros por ação. A EDP Renováveis cede 0,93% para 21,22 euros por ação, a EDP cede 0,4% e a Galp 0,64%. Da mesma forma, também os pesos-pesados Nos (-0,3%) e BCP (-0,37%) seguem em baixa.Em sentido contrário, a Semapa segue em alta, a ganhar 1,23% para 11,56 euros. A outra exceção é a Jerónimo Martins, que soma 0,1% para 20,11 euros, enquanto a Novabase e a REN seguem inalteradas.Lisboa acompanha assim a tendência negativa na generalidade das praças europeias. O Stoxx 600 recua 0,2%, o alemão DAX perde 0,3%, o francês CAC 40 cede 0,1% e o espanhol IBEX 35 desvaloriza 0,6%.Os investidores estão ainda a digerir os anúncios feitos na quinta-feira por uma série de bancos centrais. O Banco Central Europeu (BCE) anunciou que vai reforçar a compra de dívida em curso para compensar o fim do programa de emergência criado somente para a pandemia, o chamado PEPP. Já o PEPP, que termina em março, vai sofrer um prolongamento do período de reinvestimentos como forma de minimizar o impacto da retirada.Já o Banco de Inglaterra surpreendeu ao subir as taxas de juro de referência para 0,25%, sendo esta a primeira subida desde o início da pandemia. As duas reuniões aconteceram depois de a Reserva Federal norte-americana ter anunciado, na quarta-feira, que vai acelerar a retirada de estímulos à economia e que vai subir os juros três vezes no próximo ano.(Notícia atualizada às 09:10)