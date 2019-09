A marcar o sentimento dos investidores está a entrada em vigor das novas tarifas implementadas pelos EUA e pela China , no âmbito da guerra comercial, bem como novos indicadores que apontam para que a indústria chinesa tenha voltado a deteriorar-se.Na bolsa nacional, os destaques entre as cotadas que sobem são os CTT, que avançam 1,06% para 1,9 euros, bem como a Pharol, que aprecia 1,65% para 0,11 euros, depois de no mês de agosto ter sido a cotada mais fustigada da bolsa nacional , ao perder mais de 25% do seu valor.Do lado oposto seguem as ações da Ramada, ao perderem 1,58% para 6,24 euros.A subir estão também as ações do BCP, ao avançarem 0,41% para 0,19 euros. O banco liderado por Miguel Maya inicia assim o mês de setembro com ganhos, depois de em agosto ter perdido mais de 16% do seu valor, naquela que foi a maior queda mensal desde 2016 (Notícia atualizada com mais cotações)