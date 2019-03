Ganhos tímidos em Wall Street com crescimento económico a provocar receios

As principais bolsas norte-americanas encerraram em alta, mas sem subidas expressivas, numa altura em que os receios em torno do abrandamento económico global continuam a pesar no sentimento dos investidores e ofuscam o otimismo na frente comercial.

Reuters

O Dow Jones fechou a somar 0,37%, para 25.717,46 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,36% para 2.815,44 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,34%, para 7.669,17 pontos.

O otimismo alimentado pelos progressos nas conversações comerciais entre os Estados Unidos e a China acabou por ser um pouco ofuscado pelos receios quanto à desaceleração económica mundial – num dia em que surgiram novos dados sobre a economia norte-americana que apontam para um abrandamento do crescimento.

A economia dos Estados Unidos travou no quarto trimestre de 2018 mais do que aquilo que tinha sido previsto, anunciou esta quinta-feira o Departamento do Comércio norte-americano.



A chegada de dados mais completos levou a que o Departamento do Comércio revisse em baixa, na terceira e última estimativa, o crescimento do PIB no quarto trimestre de 2018 de 2,6% para 2,2%, intensificando a desaceleração face aos 3,4% registado no terceiro trimestre. Esta revisão em baixa deve-se a um menor contributo do consumo privado e público que foi compensado parcialmente por uma diminuição das importações (que têm impacto negativo no PIB).

Apesar desta revisão em baixa, o crescimento anual manteve-se nos 2,9%, o maior desde 2015.



Os títulos do setor industrial, bastante sensíveis à evolução na frente comercial, como a Caterpillar e a 3M, estiveram a negociar em alta.

Já a Nielsen Holdings caiu mais de 10%, tendo protagonizado a maior descida do S&P 500, depois de informações dizendo que a empresa de "private equity" Blackstone decidiu recuar na sua ideia de participar num leilão para comprar a empresa de informação, dados e medição germânico-americana com sede em Nova Iorque – a Nielsen oferece uma variedade de informações em pesquisas de mercado, usando metodologias própria.

A Blackstone desistiu do processo de venda da Nielsen, colocando assim o futuro do leilão em risco, avançou o The Washington Post. Depois de meses "atrás da Nielsen", a Blackstone decidiu não lançar uma oferta final sobre a empresa – que conta com 95 anos de existência.