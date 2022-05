Gazprom continua a enviar gás para a Europa via Ucrânia. Zelensky vê situação "difícil" no Donbass

10h39

Zelensky admite "muito complicada" no Donbass

O Presidente ucraniano admitiu este domingo que a situação de conflito na região do Donbass é muito difícil. Numa mensagem gravada, Volodymyr Zelensky explicou as principais zonas de combate e agradeceu aos combatentes.



"A situação é muito complicada, principalmente nas áreas do Donbass e de Kharkiv onde o exército russo está a tentar obter resultados", explicou Zelensky na mensagem gravada.



Segundo o Chefe de Estado ucraniano, "as principais zonas de combate na frente continuam a ser Severodonetsk, Lysychansk, Popasna e outras cidades alvo da ofensiva russa".



"Mas as nossas defesas estão a resistir. É extremamente difícil e estou grato a todos os que resistiram a este ataque dos ocupantes", concluiu.



O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank norte-americano, acredita que os progressos russos em torno da cidade de Severodonetsk resultam sobretudo do facto de o Kremlin ter concentrado nessa zona as tropas, equipamentos e material militar de todos os outros eixos de combate neste que considera ser o seu principal objetivo.