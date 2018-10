GE desliza para mínimos de 2009 com corte de dividendo e investigação da SEC

A General Electric está a passar por um período negro: o mercado de turbinas de gás está em queda, os resultados ficaram aquém do esperado, o que levou a um corte do dividendo, e - a cereja em cima do bolo – as autoridades americanas estão a investigar as contas da empresa. As acções afundaram para mínimos de 2009.