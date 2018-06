General Electric sai do Dow Jones 121 anos depois de entrar

David W Cerny/Reuters

A General Electric (GE) vai deixar de estar cotada no índice norte-americano de referência Dow Jones Industrial Average (DJIA) a partir de 26 de Junho, avançou o Financial Times.

Aquela que foi um dos membros fundadores do Dow Jones, em 1896, vai agora dar lugar à Walgreens Boots Alliance, que opera as chamadas parafarmácias norte-americanas com produtos ligados à saúde e ao bem-estar – sendo a segunda maior operadora do sector nos EUA, logo a seguir à CVS.

A empresa liderada por John L. Flannery – e que teve como presidentes executivos figuras como Jeff Immelt e o emblemático Jack Welsh – tem vindo a perder relevância em bolsa, pelo que foi agora decidido que o seu último dia como componente do Dow Jones será o 25 de Junho.

"A General Electric foi membro fundador do DJIA em 1896 e um membro contínuo desde 1907. Desde então, a economia norte-americana mudou: as empresas dos sectores do consumo, finanças, cuidados de saúde e tecnologia são agora mais proeminentes e a importância relativa das companhias industriais é menor", justificou, em comunicado citado pelo FT, David Blitzer, chairman do comité dos índices S&P Dow Jones.

O preço das acções da GE teve um desempenho muito inferior ao da média do mercado quando esteve sob as rédeas de Jeffrey Immelt, que foi substituído por John Flannery em 2017. A empresa foi especialmente pressionada pela crise financeira mundial, que atingiu em cheio a sua unidade GE Capital.

Alguns observadores já estavam à espera que os apuros da GE levassem a que a empresa fosse retirada da lista de elite das 30 componentes do Dow Jones, sublinha a Reuters.

A General Electric segue a cair 1,89% para 12,95 dólares na negociação fora do horário regular bolsista nos EUA, ao passo que a Walgreens sobe 3,11% para 66,62 dólares.

As alterações à composição do Dow Jones são feitas com base na percepção dessa necessidade, não sendo a escolha feita com base em normas quantitativas, segundo a metodologia do índice.