FANG+, que agrupa as maiores empresas de tecnologia cotadas nos EUA, sobe cerca de 2%, enquanto que o índice que reúne as empresas de menor dimensão no país está a perder fôlego. Os setores de tecnologia, das "utilities" e do imobiliário são os que estão a registar maiores ganhos nesta tarde. A Apple está a renovar máximos históricos depois de uma casa de investimentos ter aumentado a recomendação, citando a forte procura por iPhones. A Apple está a renovar máximos históricos depois de uma casa de investimentos ter aumentado a recomendação, citando a forte procura por iPhones.





Leia Também Dona da Google valoriza 65% este ano e está cada vez mais perto do clube dos 2 biliões

As gigantes de Wall Street estão a caminho de novos recordes históricos à medida que os investidores passam a apostar em ações mais defensivas, depois de os últimos dados económicos nos EUA terem mostrado um abrandamento no mercado laboral.O índice NYSE



"Assistimos a uma redução de novas contratações, após o crescimento significativo do emprego a durante a primeira metade do ano. Apesar do abrandamento, o aumento dos postos de trabalho está a aproximar-se dos 4 milhões este ano, mas ainda há 7 milhões de postos de trabalho abaixo dos níveis pré-COVID-19. Os prestadores de serviços continuam a liderar o crescimento, embora a variante Delta crie incerteza para este setor", referiu Nela Richardson, economista-chefe da ADP.



Henrique Tomé, analista da XTB, olha agora para o relatório oficial do Departamento do Trabalho (Relatório do NFP), que será divulgado na sexta-feira. "Muitos investidores interrogam-se agora se os dados fracos de hoje irão influenciar os dados do NFP", diz.