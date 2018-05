Goldman continua a apostar na subida do petróleo

Os analistas do banco norte-americano não encaram o potencial aumento da oferta de crude no mercado, proposto pelos sauditas e russos, como um factor capaz de inverter a tendência de subida dos preços.

As perspectivas para o preço do petróleo continuam a ser de subida. Quem o diz são os analistas do Goldman Sachs, citados pela Bloomberg. Na opinião do banco norte-americano, mesmo que o plano de Riad e de Moscovo no sentido de aumentar a oferta mundial vá em frente, isso não irá alterar a tendência altista do "ouro negro".

Os ministros da Energia da Arábia Saudita e da Rússia, os dois maiores produtores mundiais de petróleo, estiveram reunidos na sexta-feira em São Petersburgo para analisarem os termos da oferta internacional de crude no âmbito do acordo de corte de produção que está em vigor há 17 meses. E tudo aponta para que se decida um aumento das exportações em cerca de um milhão de barris por dia na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no próximo mês em Viena.