Goldman: Quedas das bolsas estão a ser exageradas

As bolsas registaram fortes quedas nas últimas semanas, com os investidores a reflectirem na negociação várias questões: desde a tensão geopolítica provocada pela guerra comercial aos receios em torno dos resultados das cotadas, passando pela instabilidade na Europa, associada a Itália, e à política monetária dos EUA. Estes têm sido apontados como os principais factores de agitação.

David Kostin, estratega do Goldman Sachs, considera que os investidores estão a revelar um pessimismo exagerado. "O sell-off parece ter superado os fundamentais", salienta, citado pelo Financial Times.

O Goldman Sachs prevê que o produto interno bruto (PIB) dos EUA trave para um crescimento de 1,6% no último trimestre de 2019, o que compara com os 3,5% registados no terceiro trimestre deste ano. Por outro lado, estima que as empresas continuem a reportar aumentos dos seus lucros, com um crescimento médio de 7 cêntimos por acção no próximo ano, depois da subida de 19 cêntimos este ano.

Em Outubro, o S&P500 afundou quase 9%, o que representa menos 2,8 biliões de dólares em valor de mercado, segundo Howard Silverblatt, analista na S&P Dow Jones Indices. Já no total dos mercados bolsistas mundiais a perda de valor ascende a 5,5 biliões de dólares.

O Goldman Sachs prevê assim que "os dados económicos continuem positivos" e que os lucros das empresa continuem a crescer, um contexto que deverá "apoiar o S&P500 em torno dos 2.850 pontos no final do ano"

Para atingir este nível, o S&P500 terá se subir 7% face ao valor de fecho de sexta-feira.